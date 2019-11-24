براعة بنات رشيد في رسم تاريخها على أطباق الخزف والفخار..55 صورة

نظم متحف رشيد الوطني ورشة عمل فنية لتزيين الفخار التقليدي، وعمل نماذج من الأوانى الفخارية المزينة بزخارف متنوعة تعبر عن مدينة رشيد وتراثها، وننشر منها 55 صورة.



أدارت الورشة الدكتورة هدى مشاق بالتنسيق مع إدارة رشيد التعليمية قسم الموهوبين والتعلم الذكى، بحضور محمد عباسي عضو مجلس النواب عن مدينة رشيد.



قال سعيد رخا مدير عام المتحف، إن الورشة جاءت فى إطار دور متحف رشيد فى التواصل مع المجتمع، وتنمية مهارات الشباب ببرنامج محدد، طبقا لتوجيهات الدكتور ممدوح عثمان رئيس قطاع المتاحف.



وأظهرت الفتيات براعة في تنفيذ الأعمال الفنية بمستوى رائع من الجمال، كما تضمنت الورشة أيضا الرسم على الأطباق الخزفية او البورسلين، كما شملت الانتهاء من العمل الفنى الخاص بفنانة المتحف الطالبة هند العقدة.



وأضاف رخا أن اللوحة تمثل تل أبو مندور الأثرى بمدينة رشيد للضابط الإنجليزى سير تشارلز وليام دويل، والذى زار مدينة رشيد فى بداية القرن 19م.