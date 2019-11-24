أشرف زكى يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

كشف الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان القدير حسن حسنى.



وقال أشرف زكى لـ صدى البلد، إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحا.



ويعتبر حسن حسني القاسم المشترك لأفلام الكوميديا في السنوات العشر الأخيرة، نظرًا لظهورهِ في معظم أفلام الكوميديا للفنانين الشباب.



الفنان حسن حسن ولد في حي القلعة فى 15 أكتوبر عام 1931 .



ومن أهم أعماله رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة ، الناظر ـ، أفريكانو ، ملك روحى ، إين قلبى، وغيرها من عشرات الأعمال.