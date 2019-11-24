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فن

انتشار شائعة وفاة حسن حسني.. تفاصيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
حسن حسني
حسن حسني
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تصدر الفنان حسن حسني مؤشر البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية بعد ساعات من انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أوضح حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان القدير حسن حسنى عبر السوشيال ميديا.

وقال أشرف زكى لـ "صدى البلد"، إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحا، وإن الفنان حسني حسني بخير.

هذه الشائعة التي انتشرت نقلا عن صفحة منسوبة لصحفي ليست الأولى عن الفنان القدير حسن حسني، الذي خرج عن صمته بعد انتشار شائعات وفاته منذ شهور بسبب انتشار صور له فى أحد المستشفيات، ليطمئن جمهوره.

ونشر حسن حسني حينها صورة تجمعه مع محمد هنيدى من خلال حسابه الشخصى "فيسبوك": "مع ابنى حبيبى محمد هنيدى.. أنا الحمد لله بخير وربنا يخليكو ليا يا أحلى جمهور فى الدنيا خوفكم علي عندى بالدنيا".

ويعتبر حسن حسني القاسم المشترك لأفلام الكوميديا في السنوات العشر الأخيرة، نظرًا لظهورهِ في معظم أفلام الكوميديا للفنانين الشباب.

الفنان حسن حسن ولد في حي القلعة فى 15 أكتوبر عام 1931، أي أنه يبلغ من العمر 88 عاما.

ومن أهم أعماله "رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة، الناظر، أفريكانو، ملك روحى، أين قلبى"، وغيرها من عشرات الأعمال.
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