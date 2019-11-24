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توك شو

الدولار يسجل 16.05جنيه .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 24 -11- 2019 .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:36 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 24-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي
سجّل سعر الدولار اليوم، الاحد 24 -11-2019 بيع 16.15 جنيه، وشراء 16.05 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو اليوم، الاحد 24 -11-2019 بيع 17.91 جنيه، وشراء 17.80 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الاحد 24 -11-2019 بيع 20.94 جنيه، وشراء 20.81 جنيه.

سعر الين اليابانى "100"
سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الاحد 24 -11-2019 بيع 14.87 جنيه، للشراء 14.78 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم، الاحد 24-11-2019 بيع 16.29 جنيه، وشراء 16.18 جنيه.
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