الدولار يسجل 16.05جنيه .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 24 -11- 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 24-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي

سجّل سعر الدولار اليوم، الاحد 24 -11-2019 بيع 16.15 جنيه، وشراء 16.05 جنيه.



سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم، الاحد 24 -11-2019 بيع 17.91 جنيه، وشراء 17.80 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الاحد 24 -11-2019 بيع 20.94 جنيه، وشراء 20.81 جنيه.



سعر الين اليابانى "100"

سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الاحد 24 -11-2019 بيع 14.87 جنيه، للشراء 14.78 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى

سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم، الاحد 24-11-2019 بيع 16.29 جنيه، وشراء 16.18 جنيه.