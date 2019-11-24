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محافظات

مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، يوم الثلاثاء المقبل لصيانة المحولات الدورية.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر، في بيان له اليوم أن سيتم فصل التيار عن مناطق، انارة الجبل الشمالى، طيبة، الاخوين بالغردقة، من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا.

كما أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى عن عمارات الجيش بالغردقة وذلك يوم الأربعاء المقبل.

كما سيتم فصل التيار الكهربي عن محكمة الأسرة، ومستشفى البحر الاحمر، ودار المناسبات ، تقسيم ابو نواس، والمسجد القطرى والمنطقة المحيطة به، تقسيم عرابيا يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
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