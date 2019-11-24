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محافظات

لعدم الانضباط .. إحالة 133 موظفا بالرحمانية وإيتاى البارود للتحقيق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
نفذ فريق من أعضاء إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لمركز ومدينة الرحمانية وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملة رقابية مكبرة في إطار تكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الصحية وعدم التساهل أو التهاون مع من يتقاعس في أداء عمله ومحاسبة المقصرين.

وأسفرت الحملة عن إحالة عدد 109 من العاملين بالمستشفي المركزي بالرحمانية ما بين أطباء وصيادلة وإداري وفنيين تمريض ومشرفات للتحقيق وذلك من إجمالي قوة المستشفى والتي بلغت 1050 لتخلفهم عن مواعيد العمل الرسمية.

كما تم أيضًا إحالة 7 من العاملين بفترة السهر للتحقيق بسبب تركهم محل عملهم دون إذن رسمي خلال فترة السهر وذلك بمعرفة إدارة المستشفي صباح اليوم.

جاء ذلك خلال الحملة الرقابية المفاجئة التي قام بها مدير عام الرقابة والمتابعة شعبان الحيوي وفريق عمل الإدارة المكون من : جلال منيسي وكامل الأبيض وأحمد بدر ومحمد العوجي فريق الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية.

وفى نفس السياق أحالت لجنة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود برئاسة رفيق مقلد ١٧ من العاملين بالوحدات الصحية بقري ( ظهر التمساح -الخوالد - صفط الحرية - البهي) للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني
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