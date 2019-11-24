بعد حصوله علي بطولة آسيا .. ميدو يوجه رسالة إلى فريق الهلال السعودي

هنأ أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة فريق الهلال السعودي بعد حصوله على كاس بطولة دوري أبطال آسيا اليوم، وفوزه على أوروا الياباني في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.





وغرد " ميدو " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : _ "مبروووووووك لأصدقائنا الهلاليين #الهلال_بطل_اسيا_للمره_السابعة.





جاء هدف الهلال الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من زميله جوفينكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يأتي زميلهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 93.





وشهدت المباراة هجومًا وضغطًا قويًا من قبل لاعبي الهلال عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري، أملًا في الحفاظ على حظوظ الزعيم في التتويج باللقب القاري.





كما قام لاعبو الفريق الفريق الياباني بالهجوم على مرمى عبد الله المعيوف حارس الهلال لإحراز هدف التقدم، ولكن دفاعات الزعيم كانت تتصدى لهم.



