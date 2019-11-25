هل يجوز تكرار الاستخارة.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إنه يستحب أن يكرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات.



واستشهدت " الإفتاء" فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز تكرار الاستخارة؟ " بما روى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- : «يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ»، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة".



وأوضحت أن تكرار الاستخارة يكون عند عدم ظهور شيء للمستخير، فإن ظهر له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التكرار.



وأفادت أن انشراح الصدر عبارة عن ميل الإنسان وحبه للشيء من غير هوًى للنفس أو ميلٍ مصحوب بغرض.



وأبانت أنه إن لم يظهر شيء بعد أداء الاستخارة؛ سواء كانت الاستخارة بالدعاء أو الصلاة ينبغي أن تكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات.



وتابعت الدار أن الفقهاء صرحوا بأنه إذا لم يظهر للمستخير شيء بعد السابعة استخار أكثر من ذلك.



وذكرت ما قاله العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار": [وَيَنْبَغِي أَنْ يُكَرِّرَهَا سَبْعًا ... وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ اسْتَخَارَ بِالدُّعَاءِ].



وواصلت بما قاله الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل": [وَيَمْضِي لِمَا يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ إلَيْهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْشَرِحْ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَلْيُكَرِّرْهَا إلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ] .



واستكملت أن ابن عِلَّان الشافعي قال في "الفتوحات الربانية": [فإن لم ينشرح صدره لشيءٍ فالذي يظهر أن يكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها حتى ينشرح صدره لشيء وإن زاد على السبع، والتقييد بها في خبر أنس جريٌ على الغالب؛ إذ انشراح الصدر لا يتأخر عن السبع].



كيفية صلاة الاستخارة

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الاستخارة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم.



وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من أراد أن يستخير ربه فى أمر من الأمرين لا يعرف أيهما أفضل فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعي ربه بدعاء الإستخارة وهو " اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به" .



وأشار الى أن المصلي يقرأ فى الركعة الأولى سورة "الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة "الاخلاص" وبعد الفراغ من الركعتين يتلو الدعاء الوارد في السنة بعد الصلاة على النبي.



أفضل وقت لصلاة الاستخارة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أفضل وقت لصلاة الاستخارة، الثلث الأخير من الليل وقبل صلاة الفجر.



وأضاف "شلبي"، عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن في صلاة الاستخارة يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة، والكافرون وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة والإخلاص وبعد التسليم يدعو الله بالاستخارة.



وأشار إلى أن بعض الناس يعتقدون أن آثارها حلم أو رؤيا ولكن ليس كذلك، فصلاة الاستخارة آثارها التوفيق وعدمه فإن وجدت الأمور متيسرة فإعلم أن هذا الامر خيرًا لأن الإستخارة علامتها التوفيق أو استمرار الأمر وعدمه.



كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول "إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل".



أجاب جمعة في فتوى له، أن الاستخارة دعاء يدعو فيه الإنسان ربه أن ييسِّرَ له الخير ويصرف عنه الشرَّ، وليس من شرطها أن يرى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل ولا تفعل، بل من علامتها التيسير؛ فإذا أقدم الإنسان على ما استخار فيه ربه، فوجده مُيَسَّرًا، ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك، ورأى فيه عُسْرًا، فإنه ينصرف عنه.



هل الرؤية دليل صحة صلاة الاستخارة؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الاستخارة هى دعاء يدعو فيه الإنسان ربه أن ييسِّرَ له الخير ويصرف عنه الشرَّ، وليس من شرطها أن يرى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل ولا تفعل، بل من علامتها التيسير.



أضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال (أصلي صلاة الإستخارة ولا يظهر لي شيء؟)، أنه إذا أقدم الإنسان على ما استخار فيه ربه، فوجده مُيَسَّرًا، ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك، ورأى فيه عُسْرًا، فإنه ينصرف عنه.



وأشار الى أن بعض الناس يعتقدون أن أثارها حلم أو رؤية ولكن ليس كذلك، فصلاة الإستخارة أثارها التوفيق وعدمه فإن وجدت الأمور متيسرة فإعلم أن هذا الامر خيرًا لأن الإستخارة علامتها التوفيق أو إستمرار الامر وعدمه.



دعاء صلاة الاستخارة

أجمع العلماء أن دعاء الاستخارة كما قال السلف هو : " اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) خير لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) شر لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال: في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به .



