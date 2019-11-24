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برلمان

رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة الإمارات.. صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:25 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة الإمارات
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب – اليوم – جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

تأتي تلك الزيارة في إطار الحرص على توطيد ودعم العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية.

ومن جانبه سلم سفير دولة الإمارات للأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب دعوة لحضور احتفالات يوم استقلال الإمارات العربية المتحدة.

وجدير بالذكر أن اليوم الوطني للإمارات يوافق الثاني من ديسمبر والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اتحادها الذي تأسس عام 1971.
رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة الإمارات.. صور
رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة الإمارات.. صور
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