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بمشاركة مليون و500 ألف طالب.. تعرف على تفاصيل مبادرة «فريق تحدي القراءة».. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:26 م
تحدى القراءة
تحدى القراءة
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آيات أحمد
قالت أميرة نجيب، أفضل مشرفة فى الوطن العربى، إن مسابقة تحدى القراءة العربى دشنت فى دورتها الرابعة هذا العام، لافتة إلى أنه تم عمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم ومع منسق العام للمسابقة لتوجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأضافت نجيب خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد2"، أن محافظة القاهرة كانت لها خطة عمل والتى اعتمدت على فريق العمل والمكون من 37 مشرفا واخصائيا، مشيرة إلى أن الخطة كانت تعتمد على نشر المسابقة لأكبر عدد من الطلاب وتفعيل أهمية القراءة.

وأكدت أنه تم اقناع الطلاب بقراءة الكتب وتلخيصها واستخلاص المعلومات الهامة بها، موضحة أنه تم اختيار الفريق وتحديد عنوان له وهو " فريق تحدى القراءة بالقاهرة".

وتابعت أن هناك مليونا و 500 الف طالب اشتركوا بالمبادرة بما يعادل 93% من طلاب محافظة القاهرة، مؤكدة ان المسابقة اعتمدت على قراءة الطالب 50 كتابا وتلخيص كل كتاب فى 10 أسطر فقط.

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