العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق المنتقل إلى صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن موقفه بخصوص عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.



يأتي هذا عقب تقدم مسؤولي نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي، بسبب رحيله المفاجىء عن النادي الأبيض إلى الدوري البرتغالي، حيث شدد مسؤولو الزمالك خلال شكوتهم على استمرار مدة تعاقد اللاعب مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.



وأشار المصدر إلى أن كهربا حصل على تأكيدات من المحامي المكلف بالدفاع عنه أمام “فيفا” في هذه القضية، بأن الحكم إذا صدر ضده ولصالح الزمالك سيقتصر على الغرامة المالية فقط، ولن يصل إلى الإيقاف عن اللعب.



وأضاف المصدر أن اللاعب كهربا أرفق كل المستندات والأدلة التي تثبت صحة موقفه، في الملف الذي تم إرساله إلى “فيفا” من أجل الرد على شكوى الزمالك.



وكان كهربا رحل عن الزمالك بسبب رفض مسئولي النادي الأبيض زيادة عقده المالي.