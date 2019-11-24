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رياضة

طارق حامد يقترب من المشاركة فى مباراة إنبي.. مصطفى محمد وعبدالسلام في تدريبات الزمالك

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:18 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتطام مصطفى محمد ومحمد عبد السلام اليوم بعد حصولهما على راحة بالأمس بعد عودتهما من المنتخب الأولمبي عقب التتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

حيث حصل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الصاعد على راحة من تدريب اليوم بعد مشاركاته المتتالية مع المنتخب الأولمبى وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو.

وشارك طارق حامد لاعب وسط الفريق بالتدريبات اليوم قبل لقاء إنبى المقرر له مساء غد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة فى بطولة الدورى الممتاز.

وكان يعاني طارق حامد من إصابة في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية اثناء تواجده في صفوف المنتخب الأول ولم يشارك في التدريبات لمدة يومين.

وتزايدت فرصة طارق حامد في المشاركة خلال لقاء انبي فى البطولة المحلية قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
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