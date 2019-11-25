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رياضة

مباريات ليست سهلة .. تعرف على مواجهات بطولة كأس مصر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:46 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أسفرت قرعة مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن وقوع الأهلي مع بني سويف ، والزمالك مع الشرقية ، وهي مواجهات ليست سهلة للقطبين كما يتوقع البعض ، وتنطلق المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.

وأجريت بعد ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالجزيرة قرعة فى حضور حسام الزناتى مدير إدارة المسابقات وسيد بخيت مقرر لجنة المسابقات وناصر فراج سكرتير اللجنة ومندوبي الأندية.

ويشارك أربعة فرق من دورى القسم الثالث وعشرة أندية من القسم الثاني بالإضافة إلى الـ 18 ناديا من القسم الأول.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية على أن تقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا ومن المقرر أن تعلن إدارة المسابقات مواعيد المباريات لاحقا:

- الأهلى مع بنى سويف
- إنبى والترسانة
- الإنتاج الحربي وابو قير للاسمده
- حرس الحدود وبتروجيت
- الاتحاد والنصر
- اسوان وطنطا
- المقاولون والجزيرة بمطروح
- المصرى وقنا
- الزمالك والشرقية بالزقازيق
- سموحة والعبور
- وادى دجلة وبيلا
- اف س مصر والجونة
- طلائع الجيش ودكرنس
- المقاصة وفاركو
- الاسماعيلى والإعلاميين
- بيراميدز والنجوم
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