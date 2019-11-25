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فن

محمد لطفى ينشر صورة من كواليس فيلم استدعاء ولي عمرو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:04 ص
محمد.لطفى
محمد.لطفى
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محمد بدران
نشر النجم محمد لطفى صورة له من كواليس فيلم "استدعاء ولي عمرو" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


يعكف حاليا المخرج أحمد البدري، على وضع اللمسات النهائية للعمل، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لعرض الفيلم قريبًا.


يشار إلى أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

ويشارك في بطولة الفيلم حورية فرغلي، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، إيمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الالفي وأحمد محيي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، أماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا.

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر.

فيلم "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد، ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
محمد لطفى ينشر صورة من كواليس فيلم استدعاء ولي عمرو
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