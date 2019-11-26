سبب تكرار ذكر كلمة بني إسرائيل في القرآن الكريم.. فيديو

بني إسرائيل.. ذكر هذا اللفظ في العديد من المواطن في القرآن الكريم، ويفسر العلماء ذكك بأن أكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، ويجوز أن يكون بسبب أن اليهود وهم من أهل الكتاب كانوا يقطنون في الجزيرة العربية عندنزول القرآن فنزل القرآن يحكي أحوال أهل الكتاب وهم اليهود مما يبرهن على صدق نبوة الرسول.
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سبب وجود قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم
وقال الداعية مصطفي حسنى أن بعض البشر يذنبون ولا يتعلمون الدرس إلا إذا دخل في تجارب مؤلمة حتى يسير في الطريق الصواب ويكمل حياته كما أمرنا الله عز وجل.
وأضاف حسني خلال برنامجه" كنوز" على فضائية" اون" أن قصص بني اسرائيل في القرآن الكريم، وذكر حكايات أمة سابقة جاء فيه من أنبياء كثر لنتعلم منها ولا نكرر أخطاءها.
رسم كلمة إبراهيم في القرآن أفحمت بني إسرائيل
سبب كتابة اسم النبى إبراهيم، بدون ياء، فى سورة البقرة، جاء لأن العبرانين كانوا ينطقونها بهذه الطريقة، وسورة البقرة كلم الله فيها بني إسرائيل فكانوا يتكلمون باللغة العبرانية الخاصة بهم فكتبت بالرسم العثمانى، لمراعاة نطق غير المسلمين بهذه الكلمات، ليفحمهم وهذا أمر لا يوجد إلا فى كتاب الله عز وجل.
استبدال بني إسرائيل بأمة محمد
بني إسرائيل أمة مكرمة بعث الله سبحانه وتعالى فيهم أنبياء كثر وعلى رأسهم كليم الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام، لكنهم كانوا دائما يتبعون أهواءهم فاستبدلهم الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، و بني إسرائيل يريدون إله لا يتكلم ولا يشرع تشريعات تخالف أهواءهم، فهم يريدون إلها صامتا يشرع لهم ما يرضيهم ويحرم عليهم ما يزعجهم، ورد سيدنا موسى عليهم كان قوله تعالى «إنكم قوم تجهلون»، والهوى هو مزاج الإنسان الذي يقوده شيطانه.
تحريم بعض المأكولات على بني إسرائيل
الله عز وجل لم يُحَرِّم على بني إسرائيل شيئًا من الطعام قبل إنزال التوراة على سيدنا موسى -عليه الصلاة والسلام، وبني إسرائيل حرموا على أنفسهم أطعمة أحلها الله اتباعًا لسنة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فعاقبهم الله عز وجل بتحريمها عليهم عند نزول التوراة، لقول الله تعالى: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلًاّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ».
اقرأ أيضا : علي جمعة: الله حرم على بني إسرائيل اللحم الذي خالطه عظم
سبب وجود قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم
وقال الداعية مصطفي حسنى أن بعض البشر يذنبون ولا يتعلمون الدرس إلا إذا دخل في تجارب مؤلمة حتى يسير في الطريق الصواب ويكمل حياته كما أمرنا الله عز وجل.
وأضاف حسني خلال برنامجه" كنوز" على فضائية" اون" أن قصص بني اسرائيل في القرآن الكريم، وذكر حكايات أمة سابقة جاء فيه من أنبياء كثر لنتعلم منها ولا نكرر أخطاءها.
رسم كلمة إبراهيم في القرآن أفحمت بني إسرائيل
سبب كتابة اسم النبى إبراهيم، بدون ياء، فى سورة البقرة، جاء لأن العبرانين كانوا ينطقونها بهذه الطريقة، وسورة البقرة كلم الله فيها بني إسرائيل فكانوا يتكلمون باللغة العبرانية الخاصة بهم فكتبت بالرسم العثمانى، لمراعاة نطق غير المسلمين بهذه الكلمات، ليفحمهم وهذا أمر لا يوجد إلا فى كتاب الله عز وجل.
استبدال بني إسرائيل بأمة محمد
بني إسرائيل أمة مكرمة بعث الله سبحانه وتعالى فيهم أنبياء كثر وعلى رأسهم كليم الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام، لكنهم كانوا دائما يتبعون أهواءهم فاستبدلهم الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، و بني إسرائيل يريدون إله لا يتكلم ولا يشرع تشريعات تخالف أهواءهم، فهم يريدون إلها صامتا يشرع لهم ما يرضيهم ويحرم عليهم ما يزعجهم، ورد سيدنا موسى عليهم كان قوله تعالى «إنكم قوم تجهلون»، والهوى هو مزاج الإنسان الذي يقوده شيطانه.
تحريم بعض المأكولات على بني إسرائيل
الله عز وجل لم يُحَرِّم على بني إسرائيل شيئًا من الطعام قبل إنزال التوراة على سيدنا موسى -عليه الصلاة والسلام، وبني إسرائيل حرموا على أنفسهم أطعمة أحلها الله اتباعًا لسنة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فعاقبهم الله عز وجل بتحريمها عليهم عند نزول التوراة، لقول الله تعالى: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلًاّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ».