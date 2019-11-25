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أخبار البلد

بعد دفاعها عن أسما شريف منير.. ريهام سعيد تنشر فيديو للشعراوي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:18 م
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو للشيخ محمد متولى الشعراوي.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "اتق شر من أحسنت إليه.. بجد درس عمري".

كانت الإعلامية ريهام سعيد دافعت عن الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، في أزمتها الأخيرة، بعد وصفها أحاديث الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرفة".

وقالت ريهام سعيد في مقطع فيديو، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب": "الحكاية اللي بتحصل دي موضوع سخيف، وأولا أسما قالت رأيها، والشيخ الشعراوي أنا بحبه جدا وله أفضال عليا كتير، وقامة كبيرة، ولكن بغض النظر عن الموضوع، المواقع اللي بتعمله دا مش آدمي".

يذكر أن ريهام سعيد تركت مجال الإعلام بعد حلقتها الأخيرة عن مرضى السمنة، والتي أزعجت الكثيرين، وأغضبت الجمهور والفنانين منها.

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