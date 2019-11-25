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تكنولوجيا

تسريبات شكل ومواصفات Samsung Galaxy S11e.. فيديو وصور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:02 م
Samsung Galaxy S11e
Samsung Galaxy S11e
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كريم جمال
مع اقتراب كشف العملاق الكورى الجنوبى سامسونج عن أحدث أيقونة لها Samsung Galaxy S11e، ظهرت العديد من التسريبات عن الهاتف المرتقب.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Samsung Galaxy S11e بكاميرا أساسية ثلاثية، مع شاشة قياس 6.3 بوصة مع بطارية سعة 4000 ميللى أمبير.

مع معالج Snapdragon 865 أو Exynos 990 بذاكرة وصول عشوائية سعتى 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت.

وبحسب العديد من خبراء صناعة الهواتف الذكية ستكون الكاميرا بمستشعر بدقة 108 ميجابيكسل، والتى تشبه إلى حد ما كاميرا iphone 11.



ومن المتوقع أن تعلن سامسونج Samsung عن (سامسونج جالاكسي إس 11) Samsung Galaxy S11 في فبراير 2020 قبل MWC 2020.
تسريبات شكل ومواصفات Samsung Galaxy S11e.. فيديو وصور
تسريبات شكل ومواصفات Samsung Galaxy S11e.. فيديو وصور
تسريبات شكل ومواصفات Samsung Galaxy S11e.. فيديو وصور
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