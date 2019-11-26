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تكنولوجيا

ميزة الشبح الجديدة في واتساب.. اقرأ الرسائل بدون معرفة أحد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
whatsapp
whatsapp
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كريم جمال
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن ميزة جديدة فى تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب whatsapp، تجعلك مثل الشبح بالفعل، وتقرأ الرسائل كاملة دون أن يعرف أصحابها ذلك، وبدون أن تشعل العلامة الزرقاء الخاصة بقراءة الرسالة.

ولكن هذه الميزة سيتكون متاحة فقط لمستخدمى التطبيق من أصحاب هواتف آيفون دون غيرهم، عن طريق تشغيل وضع الطيران وقفل أى اتصال بالإنترنت سواء من بيانات الهاتف أو عبر الواى قاى.

ومن ثم فتح تطبيق الواتساب وقراءة الرسالة، ثم غلق تلطبيق مرة أخرى وإعادة توصيل الهاتف بالإنترنت من جديد كأنه لم يحدث شيئًا، وبالتالى ستكون قرأت الرسالة كاملة ولازال صاحبها ينتظر العلامة الزرقاء التلقيدية فور قرائتها.

ولكى تتمتع بهذه الحيلة الشيطانية لابد أن تكون قد قمت بتحديث نظام تشغيلك إلى iOS 13، وفقط هذه الأجهزة التى يمكنها فعل ذلك :

iPhone 6S and 6S Plus
iPhone SE
iPhone 7 and 7 Plus
iPhone 8 and 8 Plus
iPhone X
iPhone XS, XS Max and XR
iPhone 11, 11 Pro and 11 Pro Max
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