إصابات بين صفوف الأمن العراقي بعد رشقهم بالمولوتوف

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الاثنين، عن إصابة ضابط و10 منتسبين بعد تعرضهم لقنابل المولوتوف بشارع الرشيد.



وقالت المديرية في بيان إن "فرق الدفاع المدني واثناء محاولتها اخماد الحرائق التي اندلعت في حافظ القاضي وشارع الرشيد وسط بغداد، تعرضت الى هجوم بقنابل المولوتوف ما ادى الى اصابة ضابط و10 منتسبين"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".



وأضافت انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".



وتشهد ساحات العراق احتجاجات واشتباكات على أنحاء متفرقة، حيث قام عدد من الأشخاص بحرق منزل النائب هلال السهلاني في محافظة ذي قار، ما ادى الى الحاق اضرار مادية به.



وأوضحت القناة أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لإخماده".