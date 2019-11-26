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رياضة

بايرن ميونخ في نزهة أمام النجم الأحمر بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على نظيره النجم الأحمر الصربي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة بدون أي ضغوطات بعدما ضمن التأهل رسميا إلى درر الـ16، بينما يطمح فريق النجم الأحمر في خط الثلاث نقاط، للحفاظ على آماله الضعيفة في التأهل.

كان بايرن ميونيخ اكتسح النجم الأحمر بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، بتوقيع كومان وليفاندوفسكي وتوماس مولر.

ويتصدّر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقطة، ويحل توتنها ثانيا بـ 7 نقاط، والنجم الأحمر ثالثا، بـ3 نقاط، وأولمبياكوس رابعا بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، توتنهام مع أولمبياكوس في تمام العاشرة مساءً.
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