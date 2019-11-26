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فيديوجراف | 10 معلومات عن أنفاق بورسعيد الجديدة لربط سيناء بالوادي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:01 م
انفاق بورسعيد الجديدة
انفاق بورسعيد الجديدة
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منار شعبان
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، أحد المشروعات القومية المهمة بمحافظة بورسعيد، التي تضاف إلى قائمة كبيرة في سجل إنجازات المدينة الباسلة على مدار تاريخها.

المشرع يعتبر حلم أبناء سيناء بربط أرض الفيروز بمحافظات مصر بشكل يسهّل لهم حركة التنقل ويفتح آفاقا جديدة للتنمية عقب عودة الأرض إلى حضن الوطن.

وستعرض المزيد من التفاصيل عن أنفاق بورسعيد الجديدة لربط سيناء بالوادي من خلال الفيديوجراف التالي.
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