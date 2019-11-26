انتهاء 95% من المشروع.. وزير الآثار ولجنة ثقافة البرلمان يتفقدون قصر البارون .. صور

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والأعلام و عدد من أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء، وذلك لتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم القصر تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هليوبوليس علي مر العصور.



تضمنت الزيارة جولة بحديقة القصر لتفقد أعمال الأسوار و منطقة الاستقبال والتذاكر وخدمات الزائرين وعربة الترام القديمة لحي مصر الجديدة المعروضة بها، بالإضافة إلى القصر من الداخل و أدواره المختلفة والسطح الخاص به.



وخلال الجولة، استمع وزير الآثار واعضاء اللجنة الى شرح مفصل عن أعمال الترميم التي تم تنفيذها، ومشروع إعادة تأهيل القصر وسيناريو العرض بالقاعات المختلفة به. كما ناقشوا مسار الزيارة داخل القصر و قاعاته.



وقال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، ان نسبة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالقصر تبلغ ٩٥٪؜ ، وهي تتم على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيدًا للافتتاح الوشيك. وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من ١٠٠ مليون جنيه.



وأوضحت د. نڤين نزار معاون وزير الآثار لشئون العرض المتحفي، ان العرض داخل القصر يروي تاريخ حي هليوبوليس ليشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس و المطرية) عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.