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رياضة

فتى الزمالك المدلل .. القصة الكاملة لـ خناقة مرتضى منصور وطارق حامد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:07 م
مرتضى منصور وطارق
مرتضى منصور وطارق حامد
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عمرو الحلواني
فجر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تهرب طارق حامد نجم الفريق الأول لكرة القدم من مواجهة إنبي التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وأكد مرتضى منصور تمارض طارق حامد وإدعائه الإصابة لعدم خوض مباراة إنبي وهو ما أدى إلى تأثر الفريق بغيابه وتلقى هزيمة مفاجأة بهدفين مقابل هدف ، لأنه يعد واحدا من اللاعبين الأساسيين داخل الفريق الأبيض.

من جانبه ، حرص طارق حامد لاعب على الدفاع عن نفسه، عقب اتهام مرتضى منصور رئيس النادي له بالتهرب من مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي بادعاء الإصابة.

وأكد اللاعب أن هذا الاتهام ليس في محله على الإطلاق، مشددًا على أنه يعاني بالفعل من إصابة عبارة عن آلام في الظهر منعته من التواجد في مباراة إنبي بالدوري.

وأوضح طارق حامد أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر الوطني يعلم حقيقة إصابته جيدًا، وقام بإرسال التقرير الطبي الخاص به للجهاز الطبي لنادي الزمالك.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن معاناة اللاعب بالفعل من آلام في الظهر، بدأت معه في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، واستمرت معه في مباراة جزر القمر، مشددًا على أن طارق حامد لا يدعي الإصابة كما جاء على لسان رئيس الزمالك.

وشهدت الأيام الماضية بعض التوتر فى العلاقة نتيجة مطالب طارق حامد المتجددة بتعديل عقده مع الفريق الأبيض والحصول على مبالغ مالية أعلى من التى يتقاضاها الآن فى الزمالك ، وأبدى مرتضى منصور موافقته على تعديل عقد اللاعب ولكن مع الوعد فى لاعتبار عدم تميزه بصورة لافته عن باقي زملائه من اللاعبين ، حتى لا تثير فتنة داخل الفريق ويتأثر الباقي بتميز حامد عن باقية زملائه
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