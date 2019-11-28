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ديني

صدمت قطة بالسيارة دون قصد.. حكم الشرع

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
صدمت قطة بسيارتها
صدمت قطة بسيارتها دون قصد.. حكم الشرع
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ احمد ممدوح أمين الفتوى من سيدة تقول إنها صدمت قطة بسيارتها دون قصد، ولا تعرف هل ماتت أم مجرد إصابة، ولكن تشعر بذنب، متسائلة: "ماذا تفعل؟".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، بأنه لا يوجد ذنب عليها لأنها صدمتها بسيارتها دون قصد.

كما رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم قتل القطط حال الأذى منها، قائلا: "لا يجوز تسميم القطط، بل علينا تركها تخرج إلى مكان آخر، فإذا كانت تؤذيكي دعيها ترحل أو إذهبي بها إلى جمعيات الرفق بالحيوان تعالجها وإبعديها عنك، فلا يجوذ أن تتأذي من حيوان وتقتله، فرسول الله قال لنا إن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار لقتلها هرة، لأنها حبستها".

وأضاف الورداني، في جوابه عبر فيديو نشره الدار على قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "إذا كانت القطة مؤذية إبعديها عنك، ولا تقتليها إما تحولت إلي شيء مسعور، فيمكن أن تقومي بذلك بإعتباره أخف الضررين، لكنها لم تصل إلي هذا الحد من الأذي نأخذها ونعالجها".
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