في 6 معلومات .. كل ما تريد معرفته عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي" ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وينشر موقع صدى البلد الإخباري 6 معلومات عن المجلس:





= تضم عضوية المجلس ممثلا عن وزارات الدفاع، والخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تضم ممثلا عن المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة من ذوي الخبرة يختاره رئيس المجلس.





= يختص المجلس بوضع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها ومتابعته وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.





= يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من يفوضه وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة يتم ترشيحهم من أعضاء المجلس.





= يختص المكتب التنفيذي بالإشراف العام على تنفيذ مخرجات المجلس والخطط التي يتم إقرارها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عمل الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية.





= يختص المكتب التنفيذي للمجلس بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهداف الاستراتيجية.



