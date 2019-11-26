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فن

أحلى ضحكة في مصر.. رحاب الجمل بصحبة حمدى الميرغنى وأوس أوس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:10 م
رحاب واوس اوس وحمدى
رحاب واوس اوس وحمدى
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محمد بدران
نشرت الفنانة رحاب الجمل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق".

وظهرت رحاب الجمل في الصورة بصحبة الفنان حمدي الميرغني والفنان أوس أوس، ولاقت الصورة اعجاب متابعيها، وعلقت قائلة : "الصحاب الجدعان واحلى ضحكة في مصر".

يذكر ان مسلسل "اتنين في الصندوق" يقوم ببطولته كل من بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، انتصار ، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، ، نهي عابدين .

كان آخر أعمال رحاب الجمل السينمايية فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
أحلى ضحكة في مصر.. رحاب الجمل بصحبة حمدى الميرغنى وأوس أوس
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