ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يفشل في الثأر من باريس سان جيرمان ويتعادل على أرضه.. ونافاس يتألق

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تعادل فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه ريال مدريد، بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سنتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

أحرز بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، من هجمة منظمة من لاعبي الملكى بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها فيدريكو فالفيردي وتمكن من اختراق منطقة الجزاء من جهة اليسار قبل أن يمرر كرة أرضية لزميله إيسكو الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة ارتدت من القائم الأيمن للمرمى قبل أن تجد متابعة من كريم بنزيمة بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

وعزز الفرنسي كريم بنزيما بالهدف الثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مارسيلو ليرتقي لها كريم بنزيمة ويسددها برأسية رائعة في شباك الحارس كيلور نافاس.

لكن رد باريس بهدفين متتاليين، في أقل من دقيقتين الهدف الأول حمل توقيع كليان مبابي من خطأ مشترك بين فاران و كورتوا، قبل أن يعزز زميله بابلو سارابيا بهدف التعادل.

يتصدر سان جيرمان بهذا التعادل المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة ، متفوقًا على ريال مدريد الذي يحتل الوصافة صاحب الـ 8 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث بثلاثة نقاط، وجالطة سراي التركي في المركز الرابع بنقطتين .
ريال مدريد يفشل في الثأر من باريس سان جيرمان ويتعادل على أرضه.. ونافاس يتألق
ريال مدريد يفشل في الثأر من باريس سان جيرمان ويتعادل على أرضه.. ونافاس يتألق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد وسان جيرمان المتوقع.. نيمار دكة ومبابي يتحدى بنزيما

بنزيما وهازارد يقودان ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

التشكيل الرسمي .. هجوم ناري بقيادة مبابي وإيكاردي أمام ريال مدريد

ريال مدريد ضد سان جيرمان ..15 دقيقة سيطرة باريسية وخطورة واضحة أمام تحفظ ملكي

بنزيما يضرب شباك باريس سان جيرمان بالهدف الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

فتى الزمالك المدلل .. القصة الكاملة لـ خناقة مرتضى منصور وطارق حامد

فيديوجراف: تعرف على زيجات حسين فهمي

لحظة إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات طيبة 1

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

قتل أعز الولد.. جد يعترف بالدموع: قتلت حفيدتي بسبب عمى الألوان | بالفيديو والصور

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

AdvertisementS

فتى الزمالك المدلل .. القصة الكاملة لـ خناقة مرتضى منصور وطارق حامد

عقب الهزيمة أمام إنبي.. خالد الغندور يكشف سر التعاقد مع ميتشو

عقب الهزيمة أمام إنبي.. رسالة صادمة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

أخبار الزمالك.. تلويح بشطب طارق حامد في خطاب رسمي.. ورسالة صادمة من خالد الغندور

قطر تشعلها.. كواليس الحرب بين الكاف ومرتضى منصور.. القصة الكاملة

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

العين الحمرا.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

الأهلي يستغني عن خدمات مؤمن زكريا ويعلن عدم تحمل تكاليف علاجه.. فيديو

اخبار الرياضة ..طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر.. مرتضى منصور يكشف سر رفض الغندور الظهور فى قناة النادى

شاهد .. نجوم الأهلى أثناء تواجدهم فى الطائرة المتجهة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

تعرف على الجيل الجديد من إكس تريل 2021 .. صور

مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي