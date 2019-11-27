ريال مدريد يفشل في الثأر من باريس سان جيرمان ويتعادل على أرضه.. ونافاس يتألق

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه ريال مدريد، بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سنتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.





أحرز بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، من هجمة منظمة من لاعبي الملكى بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها فيدريكو فالفيردي وتمكن من اختراق منطقة الجزاء من جهة اليسار قبل أن يمرر كرة أرضية لزميله إيسكو الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة ارتدت من القائم الأيمن للمرمى قبل أن تجد متابعة من كريم بنزيمة بتسديدة مباشرة داخل الشباك.





وعزز الفرنسي كريم بنزيما بالهدف الثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مارسيلو ليرتقي لها كريم بنزيمة ويسددها برأسية رائعة في شباك الحارس كيلور نافاس.





لكن رد باريس بهدفين متتاليين، في أقل من دقيقتين الهدف الأول حمل توقيع كليان مبابي من خطأ مشترك بين فاران و كورتوا، قبل أن يعزز زميله بابلو سارابيا بهدف التعادل.



