أبرز فيديوهات التوك شو | أحمد موسى: ساعة ونصف من القاهرة لـ بور سعيد وساعتان لـ سيناء على محور 30 يونيو.. ومميزات يوفرها القمر الصناعي طيبة 1 للمصريين

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.





بث مباشر.. إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات طيبة 1

حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا، لـ إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات طيبة واحد.





يساهم القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بعملية مواكبة التكنولوجيا وكل ما هو جديد من أجل خدمة التنمية في مصر والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة والحفاظ على الأمن القومي المصري.





وقد تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية.





كما يساهم القمر الصناعى "طيبة -1" فى دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى.









هل تنخفض تكلفة الإنترنت والاتصالات بعد إطلاق طيبة 1 .. وكالة الفضاء المصرية تجيب





قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه عقب إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 سيتم البدء في العمل على القمر الصناعي طيبة 2 بعد 5 سنوات من الآن.





وأضاف محمد القوصي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "يستقر طيبة 1 في المدار لمدة 15 عاما ويدخل طيبة 2 في الخدمة بعد انتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعي طيبة 1".





وتابع محمد القوصي:" تكنولوجيا الفضاء تتطور كل يوم ومن المتوقع أن يكون طيبة 2 أعلى في الإمكانات وأقل في الوزن".





وأكمل محمد القوصي:" من المتوقع أن تكون خدمة الاتصالات بالأقمار الصناعية والفضائية أقل تكلفة من المحمول لأن تكاليف التشغيل أقل".





وتابع محمد القوصي:" وداعا لمقولة السيستم واقع بسبب توفر شبكة الإتصالات التي يدعمها القمر الصناعي طيبة 1".





ويدعم القمر الصناعي الجديد كافة أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.





وبإطلاق القمر الصناعي الجديد، ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميًا ودوليًا.









أحمد موسي : ساعة ونصف من القاهرة لـ بور سعيد وساعتان لـ سيناء على محور 30 يونيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بافتتاح محور 30 يونيو وهذا الطريق يربط 4 أقاليم تنموية " قناة السويس – الدلتا – القاهرة – البحر الأحمر".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسافة من شرق القاهرة، من اول « الرحاب و الشروق ومدينتي إلى بورسعيد ، تستغرق ساعة ونصف بالسيارة





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، هذا الطريق يستفيد منه جميع المصريين، وبه حارة مخصصة لسيارات النقل.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الطريق لا يوجد عليه أى خدمات وطالب من المسئولين بعمل خدمات عليه " محطة بنزين و استراحة" .





وأكد الإعلامي أحمد موسى أن نفق قناة السويس سهل الكثير على المصريين، مؤكدًا أن المسافة من الدقى الى سيناء تستغرق ساعتين.









عماد الدين حسين يستعرض أهمية أنفاق بورسعيد لمصر .. فيديو





أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين عدد من الأنفاق بمدينة بورسعيد سيساعد على ازالة العوارض الموجودة بين الوادي والدلتا من جهة وقناة السويس من جهة أخرى.





وأشار عماد الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية on e إلى أنه تم إعداد منطقة للانتظار والتفتيش تدخل إليها السيارات وتتعرض لعملية التفتيش الأساسية ، وكلما كانت عملية التفتيش أسرع كلما قلت فترة الانتظار.





وتابع أديب أن تلك الأنفاق ستساعد على ربط الوادى والدلتا بسيناء وتربط مصر أكثر بالدول العربية.





وأشار إلى أن تلك الأنفاق ستقلل عدد ساعات الانتظار للعبور من غرب لشرق القناة والعكس ونقل البضائع.





وقال رئيس تحرير جريدة الشروق إن مشروع الأنفاق سيعيش كثيرا ولن يكون مشروع عابر بل سيكون قاطرة اقتصادية للتنمية في مصر.









خالد زكي عن قصة عشقه لـ ميرفت أمين: مصر كلها كانت بتحبها.. فيديو





قال الفنان خالد زكي، إن اختيار الشخص لمن يتعامل معه أمر غاية في الأهمية، مضيفا:" زمان كان الواحد عارف ناس كتير وكان فيه قصص حب كثيرة قبل الزواج ".





وأضاف خالد زكي في حواره في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الفرد يصل إلى مرحلة النضج وعندما يتذكر ما كان يقوم بفعله في شبابه يشعر بأنه كان يفكر بطريقة صبيانية ".





وتابع خالد زكي:"الناس كلها في مصر كانت بتحب ميرفت امين وأنا كنت من القافلة الكبيرة التي كانت تعشق ميرفت أمين".





وأكمل خالد زكي:" كنت بزوغ من الدراسة عشان أروح أتفرج على فيلم أبي فوق الشجرة عشان أشوف ميرفت أمين ".





ولفت خالد زكي:" وعندما نضجت اكتشف أن هذا الحب لم يكن صادقا، واكتشفت ذلك عندما اكتشفت حبي الكبير لزوجتي".









عشان طويلة.. تارا عماد تروي معاناتها مع التنمر.. فيديو









روت الفنانة تارا عماد، تفاصيل معاناتها مع التنمر، ومواقف تعرضت فيها له مسبقا.





وقالت تارا عماد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " عرب وود"، :" طول عمري طويلة وأنا صغيرة كنت أطول واحدة في الفصل، وكان الطلاب بيتريقوا عليا زمان ".





وأضافت تارا عماد:" بدأت أفهم أن الغلط مش فيا وأن السخرية مني لا تؤثر فيا على الإطلاق مهما تعرض للتنمر، ولا أشعر بالضيق مطلقا".





وتابعت تارا عماد:" الفنان يتعرض للتنمر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير".



