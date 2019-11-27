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فن

تامر عبد المنعم لمن خذلوه في مسلسل الضاهر: اللي اختار المحاكم يروح ياخد فلوسه منها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
تامر عبد المنعم:
تامر عبد المنعم: "اللى اختار المحاكم يروح ياخد فلوسه منها"
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قسم الفن
عبّر الفنان تامر عبد المنعم، عن استيائه من خزلان البعض له من فريق عمل مسلسل الضاهر والذين "قفزوا من المركب" وأرادوا تشويه سمعته وعدم خروج المسلسل للنور.

وقال تامر عبد المنعم لـ"صدى البلد"، إن 3 من فريق العمل قفزوا من المركب ورفعوا قضايا في المحاكم عليه، موجها رسالة لهم: "اللى اختار المحاكم يروح ياخد فلوسه من المحاكم، لو عرف ياخدها".

وأكد الفنان تامر عبد المنعم، أن مسلسل الضاهر سيظهر أخيرًا على الشاشة يوم السبت المقبل 30 نوفمبر؛ رغم ما تعرض له من محاولة قِلَّة ممن كانوا من فريق العمل للإساءة لهذا العمل، وأرادوا ألا يظهر على شاشات التليفزيون.

وأضاف تامر عبد المنعم، أن المسلسل تعرض لحرب شرسة من بعض الشخصيات الذين كانوا يبطنون الحقد ويظهرون الحب له ولفريق العمل.

وأشار تامر عبد المنعم، إلى أنه عانى كثيرا من أجل ظهور هذا العمل للنور وتحصيل تكلفته المالية لإتمامه، حتى أن أحد الشركاء "قفز من المركب" وطالب بأمواله، وأحد الأبطال وإحدى الفنانات رفعا قضية عليه؛ لتشويه سمعته.

وتوجه تامر عبد المنعم بالشكر إلى الفنان حسن يوسف، والفنانة رغدة، والمنتج تامر مرسي، وكل من شارك في هذا العمل، بداية من المخرج إلى عامل الاستوديو، لثقتهم في شخص الفنان تامر عبد المنعم.

وتابع تامر عبد المنعم،: كل الويل لهؤلاء الثلاثة الذين قفزوا من المركب لتشويه سمعته والإساءة للعمل، منوها إلى أن كل شخص وقف بجانب تامر عبد المنعم سيحصل على حقوقه كاملة وكذلك من لم يقف بجانبه وله أموال سيحصل عليها ولكن كسب احتقاره الشديد لأن شيم الكبار لا تعينهم على القفز من المراكب.

وهاجم الإعلامي تامر عبد المنعم، منتج مسلسل "الضاهر"، الفنانة مادلين طبر، إحدى بطلات العمل؛ لـ مطالبتها بحقوقها المادية المتفق عليها قبل بدء المسلسل، وذلك خلال لقائه ببرنامج "عرب وود".

وظهر تامر عبد المنعم خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، منتقدًا "مادلين اللي عملته دا اسمه عيب اكتر من اللي فؤاد عملة انا شوفت عيوب كتير اوي في المسلسل".

مسلسل الضاهر من إنتاج تامر عبد المنعم، ويشارك في بطولته كل من محمد فؤاد وحسن يوسف والفنانة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وآخرين، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
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