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أخبار العالم

لا علاج له..تعرف على حقيقة انتشار فيروس بين طلاب المدينة المنورة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
مديرية الشؤون الصحية
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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محمود نوفل
أكدت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أن الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي عن تسجيل حالات مصابة بفيروس كوكساكي بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة غير صحيحة.

وأوضحت صحة المدينة -وفقًا لـ عكاظ- أن الوضع مطمئن، حيث أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن الفيروس خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أنه ومن خلال مراجعة البيانات ببرنامج المراقبة الوبائية الإلكتروني (حصن)، المعتمد من وزارة الصحة للإبلاغ عن جميع حالات الأمراض المعدية، تبين أنه لم يتم الإبلاغ عبر برنامج الرصد الإلكتروني للأمراض المعدية عن أي إصابة بفيروس كوكساكي (متلازمة القدم واليد والفم) بين الفئات العمرية لطلاب المدارس خلال عام 2019.

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وبدوره قال مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة مؤيد أبو عنق أن كوكساكي عدوى فيروسية متوسطة شائعة بين الأطفال صغار السن، حيث تبدأ بحمى مع قروح في الفم حكة في اليدين والقدمين، وهو مرض غير خطير ولا يوجد له علاج محدد أو لقاح، ويتم علاج الأعراض تحت إشراف طبي.
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