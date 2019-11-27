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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-11-2019 فى مصر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بنحو جنيهين، في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 27-11-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 654 جنيهًا.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 27-11-2019

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم،الأربعاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 747 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 561 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 436 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23245 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5232 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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