ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 27-11-2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم
Advertisements
محمد صبيح
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 27-11-2019، فى البنك المركزى المصرى، استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

التموين تبدأ تخفيض السلع في البطاقات خلال أيام

وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الأربعاء 276-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.18 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، شراءً 17.69 وبيعا 17.82 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، فقد سجل شراءً 20.67 وبيعا 20.83 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.10 وبيع 16.23 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراءً 14.74 وبيعا 14.85 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأربعاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 52.836 جنيه للشراء و53.24 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.70 جنيه للشراء و42.03 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
Advertisements

ترشيحاتنا

إعلام البرلمان تكشف سبب فرض رسوم على أسعار تذاكر القطارات والملاهي شهرًا واحداً

فيديوجراف| أضرار تناول الطعام بسرعة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 27-11-2019

الدولار يسجل 16.05 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 27-11- 2019.. فيديو

25 مليون دولار تمويلا من قطر لـ حماس في هذه الحالة

بعد ثراء فاحش.. فنانة شهيرة تعلن إفلاسها وتبيع الملابس عبر الإنترنت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأم ومين البنت.. ديانا حداد تشعل إنستجرام

مشاجرة عنيفة بين شاب وكمسري داخل قطار في بريطانيا

إنجي علي تستعرض جمالها عبر إنستجرام