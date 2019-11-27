سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 27-11-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 27-11-2019، فى البنك المركزى المصرى، استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الأربعاء 276-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.سعر الدولار والعملات الأجنبيةسعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.18 جنيه.سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، شراءً 17.69 وبيعا 17.82 جنيه بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، فقد سجل شراءً 20.67 وبيعا 20.83 جنيه.سعر الفرنك السويسرى​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.10 وبيع 16.23 جنيه.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراءً 14.74 وبيعا 14.85 جنيه.سعر اليوان الصينىسجل اليوان الصينى شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأربعاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي نحو 52.836 جنيه للشراء و53.24 جنيه للبيع.بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.70 جنيه للشراء و42.03 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.