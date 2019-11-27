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اقتصاد

التموين تبدأ تخفيض السلع في البطاقات خلال أيام

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
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محمد صبيح
تبدأ وزارة التموين أول الشهر القادم، اعتبارًا من الأحد المقبل، تخفيض أسعار بعض السلع المبيعة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالبطاقات التموينية.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة أن من بين السلع المقرّر تخفيضها السكر والزيت والدقيق والأرز، إذ سيتم بيع زجاجة الزيت الخليط بـ8.5 جنيه بتخفيض قدره جنيه واحد.

وسيتم بيع السكر بـ8.5 جنيه بتخفيض نصف جنيه، والأرز بـ8 جنيهات بعد أن كان 9 جنيهات، والدقيق المعبأ بـ6.5 جنيه بدلا من 6,75 جنيه.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق زيادة دعم الفرد في البطاقات التموينية لـ100 جنيه، مؤكدة أن قيمة دعم الفرد داخل البطاقة التموينية 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع.. وبداية من الفرد الخامس يحصل على 25 جنيهًا.

وأكدت أنها تتجه نحو صرف الدعم للمواليد خلال المرحلة المقبلة وهو ما يمثل زيادة في قيمة الدعم الموجه للأسرة بعد إضافة المواليد للأسر المستحقة وفقًا لمحددات الوزارة.
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