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أخبار البلد

حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية أنه سيتم إجراء حركة المحافظين بمصر بعد ساعات قليلة، لافتا إلى أن الحركة تشمل ١٣ محافظا.

ننشر المؤهلات العلمية لـ نواب المحافظين 

عمرو مجدى البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ 

ماجستير القانون العام جامعة طنطا ، باحث قانونى بالمكتب الفني لمحافظ كفر الشيخ ، منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل 
والتدريب.

هند محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة 

ماجستير حقوق جامعة اينديانا بأمريكا، مساعد قنصل فى سفارة بيرو بمصر، مدير تنفيذى بوكالة ODE للدعاية .

الدكتورة جاكلين عازر عبدالحليم نائب محافظ الإسكندرية 

دكتوراة الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائئ، مدرس مساعد بكلية الطب.

مهندس إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء 

ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني، معيد بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق،

مهندس محمد عبدالحميد راضي نائب محافظ المنوفية 

ماجستير هندسة الحاسب الآلى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مهندس بشركة جنوب الوادى للبترول، مهندس بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، انتداب مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة.

أحمد سامى القاضى  نائب محافظ قنا 

ماجستير تسويق إلكترونى، مدير علاقات العملاء الأفراد قطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم 

أحمد شعبان سليمان نائب محافظ أسوان 

ماجستير التاريخ الحديث والمعاصر جامعة أسوان، معاون السكرتير العام بمحافظة أسوان.

وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ النواب فى حركة المحافظين.

نواب المحافظين

محمد محمود إبراهيم نائبا لـ محافظ المنيا

حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية

أحمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الإسكندرية

حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا

غادة يحيى نائبا لـ محافظ أسوان

أحمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية

إيناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد

لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

إبراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية

حازم عمر نائبا لـ محافظ سوهاج

هند محمد أحمد نائبا لـ محافظ الجيزة

إسلام محمد إبراهيم نائبا لـ محافظ دمياط

محمد إبراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفية

دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح

أحمد شعبان نائبا لـ محافظ أسوان

محمد عماد عبد القادر نائبا لـ محافظ الفيوم

حركة المحافظين

عبد الحميد عبد العزيز محافظا لـ القليوبية

جمال نور الدين محافظا لـ كفر الشيخ

عصام سعد إبراهيم محافظا لـ أسيوط

أحمد عبد الله الأنصارى محافظا لـ الفيوم

طارق رحمى محافظا لـ الغربية

طارق الفقى محافظا لـ سوهاج

محمد الشريف محافظا لـ الإسكندرية

خالد شعيب محافظا لـ مطروح

أشرف الدرديرى محافظا لـ قنا

شريف فهمى بشارة محافظا لـ الإسماعيلية

أشرف عطية عبد البارى محافظا لـ أسوان

عمرو حنفى محافظا لـ البحر الأحمر

إبراهيم الشهاوى محافظا لـ المنوفية

محمد هانى جمال الدين محافظا لـ بنى سويف

أسامة القاضى محافظا لـ المنيا

أيمن مختار محافظا لـ الدقهلية
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
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