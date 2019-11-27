حركة المحافظين.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور





ننشر المؤهلات العلمية لـ نواب المحافظين





عمرو مجدى البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ





ماجستير القانون العام جامعة طنطا ، باحث قانونى بالمكتب الفني لمحافظ كفر الشيخ ، منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل

والتدريب.





هند محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة





ماجستير حقوق جامعة اينديانا بأمريكا، مساعد قنصل فى سفارة بيرو بمصر، مدير تنفيذى بوكالة ODE للدعاية .





الدكتورة جاكلين عازر عبدالحليم نائب محافظ الإسكندرية





دكتوراة الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائئ، مدرس مساعد بكلية الطب.





مهندس إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء





ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني، معيد بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق،





مهندس محمد عبدالحميد راضي نائب محافظ المنوفية





ماجستير هندسة الحاسب الآلى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مهندس بشركة جنوب الوادى للبترول، مهندس بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، انتداب مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة.





أحمد سامى القاضى نائب محافظ قنا





ماجستير تسويق إلكترونى، مدير علاقات العملاء الأفراد قطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم





أحمد شعبان سليمان نائب محافظ أسوان





ماجستير التاريخ الحديث والمعاصر جامعة أسوان، معاون السكرتير العام بمحافظة أسوان.





نواب المحافظين

إبراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

حركة المحافظين

أكدت مصادر حكومية أنه سيتم إجراء حركة المحافظين بمصر بعد ساعات قليلة، لافتا إلى أن الحركة تشمل ١٣ محافظا.وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ النواب فى حركة المحافظين.محمد محمود إبراهيم نائبا لـ محافظ المنياحسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشماليةأحمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربيةسمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبيةجاكلين عازر نائبا لـ محافظ الإسكندريةحازم عمر نائبا لـ محافظ قناغادة يحيى نائبا لـ محافظ أسوانأحمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقيةإيناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناءعمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيدلبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقيةعمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخبلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويفجيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيةهيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهليةحازم عمر نائبا لـ محافظ سوهاجهند محمد أحمد نائبا لـ محافظ الجيزةإسلام محمد إبراهيم نائبا لـ محافظ دمياطمحمد إبراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفيةدينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروحأحمد شعبان نائبا لـ محافظ أسوانمحمد عماد عبد القادر نائبا لـ محافظ الفيومعبد الحميد عبد العزيز محافظا لـ القليوبيةجمال نور الدين محافظا لـ كفر الشيخعصام سعد إبراهيم محافظا لـ أسيوطأحمد عبد الله الأنصارى محافظا لـ الفيومطارق رحمى محافظا لـ الغربيةطارق الفقى محافظا لـ سوهاجمحمد الشريف محافظا لـ الإسكندريةخالد شعيب محافظا لـ مطروحأشرف الدرديرى محافظا لـ قناشريف فهمى بشارة محافظا لـ الإسماعيليةأشرف عطية عبد البارى محافظا لـ أسوانعمرو حنفى محافظا لـ البحر الأحمرإبراهيم الشهاوى محافظا لـ المنوفيةمحمد هانى جمال الدين محافظا لـ بنى سويفأسامة القاضى محافظا لـ المنياأيمن مختار محافظا لـ الدقهلية