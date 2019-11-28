اتصالات البرلمان تناقش مد المناطق المحرومة من خدمة الإنترنت.. 8 ديسمبر

قال النائب محمد عقل، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن لجنة الاتصالات ستركز في اجتماعاتها المقبلة أيام 8 و9 و10 ديسمبر على مناقشة التحول الرقمي مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.





وأضاف "عقل"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة الاتصالات ستناقش أيضًا في اجتماعاتها خطة الوزارة لمد المناطق المحرومة بخدمة الإنترنت؛ بهدف توصيل خدمة الإنترنت إليها فى أسرع وقت ممكن.





وأكد عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن المناطق المحرومة من الإنترنت هى شمال سيناء وسيناء الوسطى وشرق القناة والوادى الجديد وعدد من المحافظات الحدودية.





وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



