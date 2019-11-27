مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في تدخين السيجارة الإلكترونية

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على سؤال تلقاه من أحد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن حكم الشرع فى التدخين والسيجارة الإلكترونية.



وقال مفتي الجمهورية: "نحن نتبع العلم حيث كان التدخين فى مرحلة مباحا، بينما الآن نقول التدخين ممنوع لأنه في الماضي لم يكن معلوما أضرار التدخين.



وأوضح مفتي الجمهورية: "أن الإسلام يمنع أى شئ فيه ضرر للإنسان، وبما أن العلم أثبت أن التدخين والسيجارة الإلكترونية فيهم ضرر على صحة الإنسان، لذلك من الطبيعي أن نحرم كل ما فيه ضرر على صحة الإنسان".



وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نظمت ندوة بعنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا»، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ورئيس مجلس الأمناء بالجامعة خالد الطوخى الذى أهدى درع الجامعة لفضيلة المفتى، والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة.



وافتتحت الندوة بتلاوة بعض آيات القرآن الكريمة التي تلاها أحد طلاب كلية الإعلام بالجامعة.



وتلقى الدكتور شوقى علام خلال اللقاء عددا كبيرا من الأسئلة حول القضايا الشائكة فى المجتمع والجامعات، وعلى رأسها قضايا الزواج المبكر والسرى والعرفي والاختلاط فى الجامعات والحجاب والجمع فى الصلاة والتدخين والسيجارة الإلكترونية.