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رياضة

رسالة مهمة من ميتشو للاعبى الزمالك بعد الوصول إلى أثيوبيا لمواجهة مازيمبى

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:40 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو وإغلاق ملف لقاء إنبي تماما.

وأضاف ميتشو أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وأنهم قادرون على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الفريق في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة إنبي الأخيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

ووصلت فى السابعة والنصف صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الافطار بعدها خلدوا للنوم.

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