والي تشهد احتفال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بنجاح موسم الجمعيات الأهلية

تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح الغد بحضور الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق فعاليات الاحتفالية التى تنظمها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وزارة التضامن الاجتماعى للاحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الاهلية للعام الجارى 1440/ 2019.





يحضر الاحتفالية، عدد واسع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وأعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام.





ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الذى سينظم للمرة الأولى تكريم شركاء النجاح بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرمًا من أعضاء البعثة الرسمية للحج لهذا العام وقيادات وأعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى ومديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الإشراف من القيادات تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى.



