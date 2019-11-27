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أخبار البلد

والي تشهد احتفال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بنجاح موسم الجمعيات الأهلية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:15 م
غادة والي - وزيرة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح الغد بحضور الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق فعاليات الاحتفالية التى تنظمها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وزارة التضامن الاجتماعى للاحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الاهلية للعام الجارى 1440/ 2019.

يحضر الاحتفالية، عدد واسع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وأعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الذى سينظم للمرة الأولى تكريم شركاء النجاح بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرمًا من أعضاء البعثة الرسمية للحج لهذا العام وقيادات وأعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى ومديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الإشراف من القيادات تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى.

جديرا بالذكر فإنه انطلاقا من مسئولية الوزارة عن حج الجمعيات الأهلية أنشئت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عام 2007 والتى تعمل باستمرار على تطوير تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية والذى يقدم بأفضل الخدمات والمستويات المختلفة من الأسعار التى تتناسب والمستويات الاقتصادية المختلفة. وشرفت الوزارة بخدمة 12 ألف حاج من حجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام.
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