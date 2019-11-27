قصة الكلب كونان واستقبال ترامب له في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، ضيفا خاصا في البيت الأبيض، هذه الزيارة كانت لضيف غير عادي وهو كلب الذي أصبح مؤخرا الكلب الأشهر بالعالم.



الضيف هو الكلب «كونان» الذي يخدم بالجيش الأمريكي، والذي شارك في عملية قتل زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، والتي نفذت في أكتوبر الماضي بمجمع كان يقطنه البغدادي شمال سوريا.



استقبل ترامب الكلب كونان في حديقة البيت الأبيض، وهناك جدل حول جنسه إذا كان ذكرا أم أنثى، وكرمه الرئيس الامريكي بلوحة وميدالية، وهو من نوع مالويين البلجيكي.



تكريم كونان كان رغبة ترامب منذ الشهر الماضي، حيث نشر ترامب صورة كونان حينها وكتب عليها "البطل الأمريكي"، وكان قد أصيب الكلب بجروح طفيفة بعد انتهاء العملية العسكرية ولكنه لم يتعافَ حتى الآن.