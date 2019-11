ياسمين عبد العزيز ترقص على أغاني محمود العسيلي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي تلهو مع أصدقائها على أغاني الفنان محمود العسيلي، وتمزح وتضحك معهم.



وتفاعل متابعي ياسمين عبد العزيز مع الفيديو مبديين إعجابهم به، من خلال التعليقات عبر فيديو انستجرام، الذين أعربوا عن حبهم لـ ياسمين.



من جهة أخرى، استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد.



ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".



وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.



وفى سياق متصل، تعقد شركة "سينرجى" وياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين جلسات عمل مكثفة لاختيار المخرج والبدء فى التحضيرات المبدئية ، فضلًا عن الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، ومن المقرر إعلان مخرج العمل خلال أيام.































