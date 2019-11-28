تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن موسم الرياض.. تفاصيل

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحطيم موسم الرياض أرقاما قياسية بوصول عدد الزائرين لـ 8 ملايين و400 ألف زائر منذ بداية الموسم.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بـ"تويتر"، "الحمدالله ٨ ملايين و٤٠٠ ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا".
ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين "بكرة راح يصل عدد الزوار 10 مليون"، وقال صاحب حساب آخر "جمهور الهلال شعبية جارفة بس للأسف ما راح اكون من ضمنهم ما حصلت تذكرة ممكن احصل تذكرة"، وعلق آخر "ألف مبروك وهذا كله من توجيهات ولي العهد الله يحفظه ويخليه"، وكتب آخر"اتوقع بكره بيحطم الرقم القياسي في عدد الحضور شعبية الهلال الجارفة".
من ناحية أخرى أوضح تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية "مدى"، أن حجم المبيعات في منطقة "رياض ونتر وندرلاند" وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة حتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية.