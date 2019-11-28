تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن موسم الرياض.. تفاصيل

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحطيم موسم الرياض أرقاما قياسية بوصول عدد الزائرين لـ 8 ملايين و400 ألف زائر منذ بداية الموسم.





وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بـ"تويتر"، "‏الحمدالله ٨ ملايين و٤٠٠ ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا".





ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين "‏‎بكرة راح يصل عدد الزوار 10 مليون"، وقال صاحب حساب آخر " جمهور الهلال شعبية جارفة بس للأسف ما راح اكون من ضمنهم ما حصلت تذكرة ممكن احصل تذكرة"، وعلق آخر "‏‎ألف مبروك وهذا كله من توجيهات ولي العهد الله يحفظه ويخليه"، وكتب آخر"‏‎اتوقع بكره بيحطم الرقم القياسي في عدد الحضور شعبية الهلال الجارفة".







