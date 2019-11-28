أول تعليق من سواريز عقب تأهل برشلونة لـ دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا

أعرب لويس سواريز، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات، على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد.





ونشر "سواريز"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور له بالمباراة وبصحبه ليونيل ميسي نجم الفريق.





وعلق لويس سواريز، "سعيد بالتأهل إلى المجموعة الثامنة، والأولى الراحة والتفكير في ما سيأتي !!! .... تحيا برشلونة".





جاء هدف سواريز برشلونة فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ميسي، انفرد على أثرها بالمرمى، ليضعها من بين قدمي حارس دورتموند، لتصبح النتيجة تقدم البارسا، جاء هدف ميسي فى الدقيقة 33 من زمن اللقاء في مباراة البرغوث الـ 700.





فيما جاء هدف برشلونة فى الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ميسي، انفرد على أثرها بمرمى دورتموند، ويضعها على يساره.





وأحرز سانشو هدف بروسيا الوحيد فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية، فشل تير شتيجن فى التصدى لها، لتصبح النتيجة تقدم البارسا، بنتيجة 3 - 1.



