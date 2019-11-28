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رياضة

سعد سمير و20 مليون جنيه مقابل ضم أسامة جلال من إنبي لـ الأهلي.. تفاصيل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:04 ص
سعد سمير
سعد سمير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن رغبة النادي الأهلي في ضم أسامة جلال نجم فريق إنبي والمنتخب الأولمبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مهيب عبد الهادي، عبر قناة "إن بي سي مصر"، أن مصدرا داخل إنبي أكد أن الأهلي يقترب من التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، إضافة إلى نجم الأهلي سعد سمير.

وأضاف مهيب عبد الهادي، أن مسؤولي إنبي صرحوا من قبل بأن النادي لن يستغني عن أسامة جلال سوى بـ 2 مليون دولار لما يملكه اللاعب من إمكانيات رائعة.

وتابع مهيب عبد الهادي، أن عرض الأهلي لـ سعد سمير أمر غريب حيث إنه لاعب دولي وابن من أبناء القلعة الحمراء، مشددا على أن سعد سمير من المؤكد أنه سيكون لديه رد فعل غاضب.

وحقق المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول له لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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