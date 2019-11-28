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فن

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
هيثم احمد زكي وخطيبته
هيثم احمد زكي وخطيبته
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:


في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله
شهد حفل عيد ميلاد الفنانة بوسى الـ 66 أول ظهور لـ رامى بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى من والدته وذلك بعد رحيله منذ أسبوعين تقريبا.

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي
نشرت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو من لقاء حماتها الفنانة سمية الألفي مع برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، أشادت فيه «الألفي» بها.


رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جديد.. شاهد
نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله
أثارت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، حالة كبيرة من الجدل خلال اليومين الماضيين بعد أن قامت بمفاجأة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحذف صورتها الشخصية، ولم تكتفِ «إنجي» بذلك، ولكنها قامت بحذف كل صورها التي سبق ونشرتها على فيسبوك، قبل رحيل هيثم.

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