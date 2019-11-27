بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله

أثارت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، حالة كبيرة من الجدل خلال اليومين الماضيين بعد أن قامت بمفاجأة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحذف صورتها الشخصية، ولم تكتفِ «إنجي» بذلك، ولكنها قامت بحذف كل صورها التي سبق ونشرتها على فيسبوك، قبل رحيل هيثم.



ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز القرارات التي اتخذتها إنجي سلامة - خطيبة هيثم أحمد زكي، بعد رحيله.



- في البداية أغلقت انجى سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد سلامة جميع حساباتها الشخصية عبر السوشيال ميديا بعد ساعات من اعلان وفاته عن عمر يناهز 35 عاما.



- بعدما أعادت فتح حسابها على فيسبوك، أعلنت إنجي سلامة، خطيبة هيثم أحمد زكي، عن آخر الكلمات التي قالها هيثم قبل دقائق من وفاته، إذ كتبت في منشورها قائلة: «هيثم اخر حاجة قالها معايا عالتليفون لا اله الا الله واستغفر الله وقاللي قولي الحمد لله متشيلنيش همك».



- كتبت خطيبة هيثم أحمد زكي: «انا بجمع صدقة جارية لـ هيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه، البئر هيتكلف 170 الف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد، ده رقم المؤسسة اللي هتعمل البئر +201066744148».



- وبدا على خطيبة هيثم أحمد زكى (انجى سلامة)، علامات البكاء الشديد وكان فى استقبال الحضور الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين.



- نشرت إنجى سلامة خطيبة هيثم أحمد زكى، رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد رحيل «هيثم» بأسبوع، وقالت إنجى: "أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله.. كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب بس ربنا قال: (الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون).



كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، قبل 17 يومًا، وتحديدًا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل منزله.



وكانت التحقيقات أكدت أن وفاة هيثم أحمد زكي طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عقب شعوره بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات.