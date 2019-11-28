احذر سمنة الأطفال المفرطة.. 5 مخاطر صحية يجب تجنبها

يصاب الكثير من الأطفال بالسمنة المفرطة في مرحلة الطفولة، وعادة يبدأ في سن 5 و 6 سنوات وفي سن المراهقة، والسمنة في مرحلة الطفولة تمهد الطريق لصحة سيئة، وتؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية التي تستمر مدى الحياة، السمنة أثناء الطفولة لا تؤثر فقط على الصحة الجسدية للطفل.



وكشف موقع boldsky، عن أهم المخاطر التي يتعرض لها الطفل نتيجة السمنة المفرطة وأهمها: إصالة صحتهم العقلية، الاكتئاب، فقدات الثقة، عوامل نفسية، أمراض جسدية.



ويؤدي الإهمال وعدم وجود توجيهات من الآباء بشأن نظام الطفل الغذائي وأنشطته البدنية إلى زيادة الوزن لدى الطفل، مما يؤدي إلى تغير عادات الأكل والأنشطة البدنية للطفل، لذلك يجب على الآباء متابعة النظام الغذائي والحرص على أنشطته البدنية للوقاة من مرض السمنة المفرطة.



وشدد الباحثون على أهمية الاهتمام بأسلوب حياة صحي شامل قبل الحمل ، فينبغي على الام اتباع عادات صحية في مرحلة الحمل لأنها عامل حاسم للوقاية من السمنة التي تحدث للأطفال.



يلعب العامل الوراثي للفرد دورًا فيمعاناه الطفل من السمنة المفرطة، ولكن التنشئة السليمة تساعد في الحد من السمنة، عن طريق ممارسة الرياضة، وانشاء نظام غذائي مُتبع.

