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أخبار العالم

بـ70 مليار دولار.. تفاصيل الشراكة السعودية الإماراتية لبناء مصفاة في الهند

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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سعيد العربي
وقعت أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شراكة استراتيجية لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات.

وتصل التكلفة لبتقديرية 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي و الإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات.

وتستهدف المبادرة تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة و مجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية / البنزين ، وقود الطائرات، والديزل.

إضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيسي السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

وكانت مصادر أبلغت رويترز أن المصفاة الساحلية ستقام بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا في ولاية ماهاراشترا الغربية على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مومباي.

وفي سبتمبر، قال وزير النفط الهندي إن تكلفة المصفاة ستتجاوز الخطة الأصلية البالغة 45 مليار دولار.
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