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أخبار البلد

السيسي: بحثنا مع رئيس المجر أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:14 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، رئيس جمهورية المجر يانوش أد نوفمبر، لبحث تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة.

وأكد الرئيس السيسي أنه تم بحث دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وقال الرئيس السيسي إنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بجانب دفع العلاقات الإيجابية البناءة وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق صالح البلدين، خاصة في ظل ما تحظى به الدولتان من إمكانات اقتصادية هائلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي ونظيره المجري.
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