رئيس جامعة سوهاج لـ «صدى البلد»: جار تنفيذ 14 مشروعا بـ مليار و113 مليون جنيه.. وإنشاء مستشفى جديد.. وأنهينا 60% من مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار

كم عدد كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعمالة والبرامج الجديدة التى تم اعتمادها؟

ما هو تصنيف الجامعة على المستوى الإفريقي والعربي؟



ما الكليات التى تم الجديدة فى الجامعة وهلى بدأت الدراسة بها والاخرى التى انتهت لوائحها؟



هل هناك اتجاه لإنشاء مستشفى جامعي جديد بالقرب من الجامعة الجديدة ومنشأت آخرى؟





ما الدور الذى تقدمه الجامعة لذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب الاخرين؟



كيف تقدم الجامعة خدماتها للمجتمع وتنمية البيئة فى محافظة سوهاج؟

هل توجه الجامعة قوافل مختلفة لقرى المحافظة وعقد الندوات التوعوية المختلفة؟





كم اعداد المترددين على المستشفى الجامعي فى الفترة الأخيرة؟

هل تعاقدت الجامعة مع شركات خارجية من أجل الامن والنظافة؟





ما المشروعات الزراعية التابعة للجامعة؟

ما التحديات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ مخططها من المشروعات؟





وعلى رأس تلك التحديات وجود 614 فردا من العمالة المؤقتة، ووفقا لظروف الدولة فى تثبيت تلك العمالة المؤقتة؛ تقف الجامعة عاجزة أمام تلك المشكلة فى تثبيتهم.



والتحدي الثاني هو ميزانية المستشفى الجامعى الجديد الذي سيتم إنشائه والمتاح له مبلغ 80 مليونا و632 ألفا و550 جنيها، والمبلغ المطلوب لسد العجز 200 مليون جنيه.



وان عجز طاقم التمريض فى المستشفى الجامعي هو التحدى الأكبر فى الوقت الحالى؛ نظرا لوجود 700 هيئة تمريضية فقط، والمأمول الوصول للعدد 1200 لسد العجز.



والجامعة تحتاج بشكل هام وضرورى لصالة رياضية متكاملة ومسرح، ونظرا لعدم وجود الدعم اللازم نقف عاجزين امام إنشائهما داخل صرح الجامعة الجديد.



كيف استعدت الجامعة لامتحانات منتصف العام الدراسي؟



يؤدي 57 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة امتحانات منتصف العام الدراسي، و60% من الامتحانات ستجري بالنظام الإلكتروني، داخل قاعات مجهزة لذلك بعد القضاء نهائيا على المخيمات التى كان يتم عقد الامتحانات فيها.



وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب من خلال عقد الدورات المستمرة لهم ونماذج للامتحانات إلكترونيا حتى يتم أداء الامتحانات النهائية بشكل سليم.



والجامعة استطاعت التحول الرقمي فى العديد من المجالات، على رأسها إعلان نتائج الامتحانات عبر الإنترنت بالاستعلام بالرقم القومي، وكذلك تفعيل التقدم الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020، وكذلك التقدم لدورات التربية العسكرية، والتقدم للمدن الجامعية وتسكين الطلاب إلكترونيا، وإنشاء مركز لاستخراج بعض الشهادات الثبوتية للطلاب منه استخراج شهادة قيد واستخراج بيان حالة الطالب واستخراج بيان درجات، واستخراج السجل الدراسي، واستخراج شهادة بتقديرات السنوات، واستخراج شهادة حسن سير وسلوك، واستخراج سجل أداء التربية العسكرية للطالب، وكذلك إنشاء قناة على "يوتيوب"، وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول للجامعة.

جامعة سوهاج الجديدة، تجربة فى صعيد مصر، يقف خلفها الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، صاحب طموحات عريضة فى ان تتبوأ الجامعة مكانة كبيرة ليس على مستوى الجامعات فى مصر ولكن على مستوى القارة والعالم.وشغل الدكتور احمد عزيز منصب عميد كلية العلوم ولديه خبرات كبيرة فى مجال الادارة واستطاع فى فترة قصيرة أن يضع جامعة سوهاج فى مكانة عريقة وحازت على تصنيف متقدم على مستوى جامعات قارة إفريقيا والوطن العربي، ونجح فى إضافة 10 كليات جديدة فى مجالات عديدة ستساعد فى خدمة المجتمع وسوق العمل ومع اقتراب الانتهاء من الانشاءات، سوف تخدم كثيرا مجالات البحث العلمي ليس فى الصعيد فحسب ولكن فى مصر والعالم العربي.«صدى البلد» التقى فى سوهاج بالدكتور احمد عزيز فى حوار حول طموحاته ومستقبل جامعة سوهاج واهم الكليات الجديدة التى يجري العمل لافتتاحها قريبا وما الذي تقدمه الجامعة لخدمة المجتمع وكيف تربط الجامعة بين الدراسة النظرية وسوق العمل، وفرع الجامعة الجديد بمنطقة الكوامل سيكون انطلاقة جديدة لمحافظة سوهاج للتنمية وفقا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى نص الحوار.الجامعة تضم 16 كلية ومعهدا فنى تمريض، و3000 عضو هيئة تدريس، و9000 طالب دراسات عليا، و58 ألف طالب بينهم 55 طالبا من الفئات الخاصة و100 طالب وافد، و6200 إدارى وعامل بينهم 614 بعقود مؤقتة.والجامعة اعتمدت 7 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وهى " الترجمة باللغة الإنجليزية، والترجمة باللغة الألمانية، والترجمة باللغة الفرنسية، والمساحة والخرائط، والفئات الخاصة، والترجمة باللغة الإيطالية، والصيدلة الإكلينيكية".ويوجد 5 برامج فى مرحلة الدراسات العليا وهى الترجمة الفورية بكلية الألسن، والدبلومات والماجستير المهني بكلية التجارة MBA، ودبلومات بالمشاركة مع جامعة النيل، وبرنامج الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، ودبلومة الميكروبيوجي بكلية الزراعة.وأن 4 كليات حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة وهى كليات العلوم والطب والآداب والزراعة، وحصول الإدارة المركزية على شهادة الأيزو فى الإدارة IOS 9001:2015.والجامعة تساهم بشكل فعال فى خدمة المجتمع المحلي ودعم التنمية فى محافظة سوهاج منها:" خدمات طبية - قوافل للقري- بروتوكولات تعاون - حياة كريمة - صنايعية مصر - مراكز تدريب".الجامعة دخلت ضمن أفضل 100 جامعة فى إفريقيا والوطن العربي، وكذلك حصولها على المركز الاول فى مصر فى النشر العلمي فى علوم المواد THE 2019، وكذلك احتلالها الترتيب 601 - 800 فى الهندسة والتكنولوجيا THE 2020، واحتلت الترتيب 501 - 600 فى مجال العلوم الفيزيائية THE 2020.تم إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الجديدة ومقرها الكوامل، وستبدأ الدراسة بها فى العام الجامعي 2019/2020.وتم تشغيل الجامعة الإلكترونية "إدارة أعمال وعلوم الكمبيوتر"، وكذلك تمت الموافقة على إنشاء كلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية والتراثية.كما تم الانتهاء من لوائح 5 كليات فى انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليها وهى:"طب الأسنان - الطفولة المبكرة - علوم الصحاري - الإعلام - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية".وجار الانتهاء من إجراءات إنشاء جامعة أهلية بمقر الجامعة الجديدة وعمل لائحة لها.سيتم إنشاء مبنى المستشفى الجامعى الجديد "الطوارئ" بسعة 286 سريرا بتكلفة مليار و158 مليون جنيه بدعم من وزارة الإسكان بجوار الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل.وسوف يتم إنشاء المستشفى الجامعى الجديد على مساحة 26.5 ألف متر مربع، وأن الدعم المقدم من وزارة الإسكان سيشمل فرش مبنى المستشفى وتجهيزها حتى يتم تسليمها للجامعة.كما سيتم إنشاء مبنى معهد التدريب على تكنولوجيا المعلومات IT ومركز الإبداع التكنولوجي بدعم من وزارة الاتصالات.ويوجد هناك مشروعات جاهزة للطرح من أجل تنفيذها وهى مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومبنى كلية الألسن، ومبنى كلية الآثار، ومبنى لورش الهندسة.دور الجامعة فى قطاع التعليم من خلال خدمة الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة كبير ويتم تقديم مساعدات مادية لهم.وأن الجامعة خلال الموسم الدراسي 2018/2019 قامت بتقديم بعض الخدمات منها تسديد الرسوم سواء لطلاب الانتظام او الانتساب والمدن الجامعية والكتب الدراسية وكذلك لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم أجهزة تعويضية وتعويضات مالية وعلاج وتدخل جراحي.وأن عدد تلك الحالات فى عام 2018/2019 والمبالغ التى تم صرفها وبلغ عدد الطلاب الذين تم سداد رسوم الدراسة عنهم 2608 طلاب بمصروفات بلغت 657 ألفا و988 جنيها، وعدد 83 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمصروفات بلغت 893 ألفا و127 جنيها، وعدد الحالات التى شراء ملابس لها بلغ 1291 حالة بمصروفات بلغت 291 ألفا و740 جنيها.وعدد الطلاب المقيمين داخل المدن الجامعية خلال العام الدراسي الحالى والذي بلغ 3827 طالبا موزعه على 2878 طالبة و949 طالبا، وأنه يتم تقديم كافة الخدمات لهم بشكل سليم من طعام يتم تجهيزه على أعلى مستوى.ساهمت الجامعة فى مجال البحث العلمي بشكل كبير لدعم خطة التنمية المستدامة "مصر 2030"، بوضع خطة خمسية للبحث العلمي فيها.وأنه تم صرف مبلغ يزيد عن مليون جنيه هذا العام كمكافآت للنشر العلمي، وتخصيص مليون ونصف المليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية التنافسية المقدمة من الجامعة فى قطاعاتها المختلفة، ودعم المؤتمرات العلمية والاحتفال بعيد العلم.وتم رفع قيمة مساهمة الجامعة فى المؤتمرات الداخلية والخارجية، وكذلك إنشاء صندوق الوقف الخيري بدعم البحث العلمي بالجامعة، ورفع حافز الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وكذلك حافز التحكيم، وصرف مكافأة للجنة فحص الإنتاج العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه.وأن عدد المشروعات البحثية التى تم تمويلها من جهات خارج الجامعة فى الفترة من 2004 وحتى 2018 بلغت 106 مشروعات، وبلغ إجمالى مساهمة الجامعة فيها مبلغ 22 مليونا و615 ألفا و748 جنيها، بإجمالى ميزانية المشاريع 101 مليون و875 ألفا و74 جنيها، وبلغ إجمالي قيمة التمويل الخارجي 79 مليونا و259 ألفا و325 جنيها.وتلك الأموال وجهت لعدد من المشروعات داخل الجامعة والتى تم تمويلها من كل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووحدة إدارة تطوير التعليم العالي، والتمبس، ووزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر والتأهيل والاعتماد، والبنك الدولي.الجامعة تقدم خدمات كبيرة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة على رأسها التوسع فى التدريب لخدمة أبناء سوهاج مما يتيح لهم فرصة فى سوق العمل.وتشارك الجامعة فى العديد من مجالات خدمة المجتمع على رأسها مبادرة صنايعية مصر، والتى تم تدريب 1600 متدرب ومن المتوقع الوصول إلى 5 آلاف متدرب خلال عام منذ بدء المبادرةن وكذلك المشاركة فى مركز الحرف اليدوية والتراثية والذى تم تدريب 60 متدربا ومن المتوقع تدريب 1800 متدرب آخرين، والمشاركة فى وحدة تنمية الاعمال والتكتلات الانتاجية "مسار" وتم تدريب 2000 متدرب منهم 500 فى معسكر مكثف والعمل حاليا على 50 مشروعا منهم 14 شركة ناشئة، وكذلك المشاركة فى نادى رواد الاعمال بجامعة سوهاج وتم تدريب 120 مبدعا.وتم تدريب 54 متدربا داخل مركز التخطيط الاستراتيجي للجامعة، وكذلك تدريب 658 متدربا داخل مركز التطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وتدريب 1300 متدرب بمركز تنمية مهارات الطلاب والتوظيف، وتدريب أكثر من 1500 متدرب بمركز تكنولوجيا المعلومات.ويوجد تدريب بالجامعة فى العديد من المراكز على رأسها مركز التعليم الطبي المستمر الذي يساهم فى التدريب على الموضوعات الطبية لأطباء وزارة الصحة ولطلاب الطب، وكذلك مركز التعليم التمريضي المستمر الذي يقدم خدمات التعليم التمريضي بسهاجن ومركز اللغات والترجمة والذي يقدم خدمات التدريب على اللغات الأجنبية المختلفة لأبناء المحافظة، ومركز رعاية الموهوبين والمبدعين الذي يرعى المبدعين من طلاب التعليم الجامعي وقبل الجامعى، ومركز ضمان الجودة الذي يقدم الدعم الفني فى مجال ضمان الجودة لكليات الجامعة ووحداتها ومرافقها الخدمية وتأهيل الكليات للحصول على الاعتماد، ومركز تنمية القدرات الذي يقدم مصفوفة من البرامج التدريبية التى تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والقيادات بالجامعة، ومركز نقل التكنولوجيا ومركز التركيبات الصناعية وحاضنات الأعمال.كما يوجد مركز الاشغال للطالبات الذي يتم فيه تدريب الطالبات على أعمال الأشغال اليدوية، ووحدة انتاج المخبوزات ويتم التدريب فيها على كيفية تصنيع المخبوزات، وكذلك حاضنات الاعمال التى يوجد منها 2 حاضنه جديدة بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والسفارة الهولندية.بالفعل الجامعة وجهت العديد من القوافل وذلك لخدمة محافظة سوهاج، على رأسها القوافل الطبية التى بلغت 14 قافلة وبلغ عدد الحالات المستفيدة منها 15135 حالة وكذلك 12 قافلة تمريضية واستفاد منها 2001 حالة، و14 قافلة بيطرية واستفاد منها 7371 حالة، و8 قوافل زراعية واستفاد منها 3361 حالة، و18 قافلة اجتماعية واستفاد منها 1583 حالة، و3 قوافل متكاملة واستفاد منها 3021 حالة، وبلغ تكلفة تلك القوافل مليون جنيه للادوية و12 مليون جنيه ثمن ألبان للاطفال مرضى التمثيل الغذائي.كما عقدت الجامعة العديد من الندوات التوعوية خلال عام 2018/2019، وعلى رأسها عمل 39 ندوة صحية شارك بها 12216 شخصا، و7 ندوات إرشاد تمريضي شارك بها 1989 فردا، و11 ندوة ارشاد بيطري وشارك فيها 2379 فردا، وندوتان للارشاد الزراعي وشارك بها 100 فرد، و23 ندوة بيئية شارك بها 5609 أفراد، و6 ندوات سياسية وشارك بها 2969، وأنه تم انعقاد تلك الندوات فى القاعات المركزية وقاعات الكليات والمستشفيات القروية ومراكز الشباب.تلقت المستشفى الجامعى فى الفترة الاخيرة الكثير من المترددين على المستشفى الجامعي ومتلقى الخدمات العلاجية وحالات العنايات المركزة وكذلك كافة أقسام المستشفى المختلفة.وأن عدد الحالات من مترددى استقبال الحوادث بلغ 23 ألفا و191 حالة، ومرتادي استقبال الطوارىء بلغ 63 ألفا و926 حالة، ورتادي العيادات الخارجية بلغ 169 ألفا و852 حالة، وحالات دخول الاستقبال حوادث 4873 حالة، وحالات دخول استقبال الطوارىء 32 ألفا و250 حالة، ودخول من العيادات الخارجية بلغ 8358 حالة.وقدمت المستشفى الجامعى الخدمات العلاجية لحالات العناية لمواطنين كثيرة على رأسها 3342 حالة بمدة إقامة 4426 يوم على 20 سريرا فى عناية الباطنة والقلب، وكذلك 787 حالة بإقامة 2600 يوم على 20 سرير فى عناية التخدير، وعناية الاطفال استقبلت 275 حالة بإقامة 1380 يوم، وعناية الاصابات والحوادث استقبلت 220 حالة بإقامة 730 يوما، وعناية السكتة الدماغية استقبلت 87 حالة بإقامة 951 يوم، وعناية الصدر استقبلت 16 حالة بإقامة 69 يوم.هلى تم الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضي الذين يحتاجون عمليات جراحية وكم عدد العمليات التى أنجزتها المستشفى الجامعى خلال الفترة الماضية.عدد العمليات الجراحية التى تم إجرائها خلال الفترة الاخيرة داخل المستشفى الجامعي بلغ عدد العمليات الكبري وذات مهارة 23 ألف عملية، والعمليات المتوسطة بلغ عددها 22 ألف عملية، والعمليات الصغرى والبسيطة 33 ألف عملية، بإجمالي 78 ألف عملية جراحية.وفى الوحدات المتميزة تم إجراء 21 عملية فى وحدة زراعة الكلى، و320 عملية لزراعة القوقعة، و220 عملية فى وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، و230 عملية فى جراحات القلب المفتوح، و2500 عملية فى عمليات قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية، مؤكدا بانه تم الانتهاء من 60% من قوائم الانتظار التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.تم التعاقد مع شركات امن ونظافة وتغذية للمستشفى الجامعي، حيث فى خدمات الأمن بلغ العدد 212 فردا بتكلفة 6 ملايين جنيه، وخدمات النظافة 360 شخصا بتكلفة 18 مليون جنيه.بالفعل تم إنشاء مزارع جديدة تابعة لكلية الزراعة بالجامعة فى منطقة الكوامل، على مساحة 250 فدانا، والتى تضم 3 مزارع للثروة الحيوانية والوحدات الإنتاجية الأخرى.ومزارع الجامعة مقسمة على كثير من الأفرع والأنواع، فهناك مزرعة للثروة الحيوانية تضم 98 رأسا وبها جزء لعجول التسمين، ويتم إنتاج 40 كيلو لبن يوميا، وتم شراء 26 عجلا للتسمين للمشاركة فى خدمة المجتمع الخارجي وبيعها كلحوم من خلال منافذ الجامعة بالخارج.وجار الانتهاء من مبنى المحلب الآلى بجوار مزرعة الثروة الحيوانية بمساحة 11*22 متر بسعة 8 نقاط للحليب للتمكن من حلب 60 بقرة يوميا، وذلك لزيادة الإنتاج اليوم من الألبان بدلا من الطريقة اليدوية.وتم زراعة 6 أفدنة من نخيل البلح البرحي لأول مرة فى محافظة سوهاج، وتمت زراعة 7 أفدنة من الليمون المطعوم، وتم عمل صوبة مكيفة لإنبات بذور الفاكهة والأقلمة، وصوبة للإكثار الخضري لأنواع الفاكهة، وصوبتين للزراعات المحمية.ولأول مرة فى صعيد مصر تم إنشاء صوبة لإنتاج شتلات التطعيم فى الخضر بمساحة 360 م من منظمة UNIDO، والتى تهتم بإنتاج شتلات مطعمة لا تحتاج للمبيدات أثناء زراعتها.وإنشاء وحدة لإنتاج الحمام تضم نوعين؛ حمام فرنساوي وحمام زاجل، وكذلك مزرعة للسمان وتعد أول مزرعة إنتاجية بحثية فى صعيد مصر، وفى مزارع الجامعة فى منطقة الكوثر بشرق سوهاج توجد مزارع للأرانب والأغنام والدواجن وحمام ومزارع فاكهة.هناك تحديات كبيرة تواجه الجامعة في انجاز بعض الخدمات المقدمة للطلاب أو إنشاء المباني الخاصة ببعض الكليات الجديدة.