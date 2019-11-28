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تعليم

كيف تختار موضوعات البحث العلمي التربوي في ندوة بتربية المنيا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:31 م
ندوة بتربية المنيا
ندوة بتربية المنيا
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أيمن رياض
أستضافت شعبة اللغة العربية بقسم المناهج وطرق التدريس بالتعاون مع وحدة التدريب بكلية التربية جامعة المنيا، الدكتور محمود كامل الناقة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، في ندوة علمية عن "هندسة البحث التربوي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، بهدف توعية طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالأخطاء الشائعة في كتابة البحث التربوي، وفنياته، والكتابة الصحيحة له وخطواته بأكثر الأساليب والطرق كفاءة وفعاليّة.

حضر فعاليات الندوة، عميد الكلية، والدكتورة صفية سلام مدير وحدة إدارة تطوير المشروعات بالجامعة، والدكتور سيد عبد العظيم محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي حسن أحمد، والدكتور عبدالعزيز محمد حسب الله مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتورة مروة جمال مدير وحدة التدريب بالكلية.

ناقش الدكتور "محمود الناقة" خلال الندوة، كيفية اختيار موضوعات البحث العلمي التربوي، وإعداد المراجع من مصادرها الأصلية ومراجع الثانوية وجمع المادة العلمية، ومن ثم كيفية كتابة البحث وما يصاحبه من ترتيب لمحتواه، إبتداء من صفحة العنوان وصيغته إلى نهاية البحث، وما يصحبه من مصادر ومراجع وملاحق ووثائق، متناولًا منهجية كتابة البحث العلمي من حيث معنى ومفهوم البحث التربوي، وكيفية تحديد موضوع البحث، ومن ثم العنوان وصولًا إلى تحديد المشكلة البحثية، بالتفصيل ومتطلبات الورقة البحثية، وشروط كتابة المقدمة للبحث، وتحديد المشكلة البحثية، مشيرًا إلى عناصر تقرير البحث التربوي وطريقة ترتيب وتوثيق المراجع وطرق جمع المادة العلمية، وكيفية إبراز شخصية الباحث في البحث، وتصميم صفحة عنوان البحث.

كما أتاح المحاضر الفرصة للحضور لعرض أمثلة لعناوين بحثية لهم، وقام بالتعليق عليها وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي الباحثين عن كتابة البحث العلمي، وفتح باب النقاش مع حضور الندوة، ووعدد من طلاب كلية التربية بتنظيم ورشة عمل عن "التفكير العلمي".

كما كرم الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتورة صفية سلام، وأعضاء وحدة الجودة بكلية التربية، ضيف جامعة المنيا الدكتور محمود كامل الناقة لالقاء الندوة العلمية لطلاب الكلية.
كيف تختار موضوعات البحث العلمي التربوي في ندوة بتربية المنيا
كيف تختار موضوعات البحث العلمي التربوي في ندوة بتربية المنيا
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